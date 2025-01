Tholar

Amusant de voir comment la légitimité du combat mené par Israël est sans cesse questionnée, même sur un site qui traite d’actualité tech, mais que celle du Hamas ne l’est pour ainsi dire jamais, qui bénéficie pourtant d’un soutien logistique, matériel, financier et informatique, de la part de son allié Iranien, non négligeable. Et quelque part, one ne connait pas l’impact de Microsoft dans les opérations de Tsahal. Si l’IA a permis d’éviter que 2,5 millions de civils soient tués du fait de leur statut de bouclier humain de fait, ce qui n’interroge que très peu de gens en Occident, il me semble que la présence de Microsoft serait plutôt bienvenue. Si la Russie avait été à la place d’Israël, Microsoft n’aurait pas été appelé à la rescousse, et il ne resterait pas une âme qui vive dans la bande de Gaza.