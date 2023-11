Microsoft blinde la défense de son cloud Azure en faisant appel à... l'IA et l'automatisation !

Azure, le service cloud de Microsoft, a essuyé par le passé plusieurs cyberattaques d'envergure, et non des moindres. Au mois d'août 2021, une offensive DDoS de 2,4 Tbps avait secoué les serveurs du géant américain. En janvier 2022, une attaque du même type était même montée à 3,47 Tbps. Des assauts fréquents, et de plus en plus puissants qui ont mené la firme à établir un nouveau plan de défense. Baptisé « Secure Future Initiative » (SFI), celui-ci vise à remanier le développement, le test et l'opération de ses différents logiciels de services.