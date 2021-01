CES 2021 : Microsoft lance un appel pour une cyber-sécurité globale

Le campus, étendu sur 121 hectares, est constitué de plus d'une vingtaine de bâtiments, et selon Brad Smith chacun est assez grand pour accueillir deux avions de ligne. À l'intérieur, l'accès est sécurisé par un détecteur de métal, et selon le président de Microsoft il s'agirait très certainement de l'endroit le plus protégé de la planète.

Brad Smith nous présente de longs couloirs de serveurs, près de 500 000 sur ce campus. Ces derniers stockeraient en données l'équivalent de 50 000 bibliothèques du Congrès américain.

Il souligne que les centres de données de Microsoft sont respectueux des enjeux climatiques. « Si on perd l'infrastructure électrique, nous devons continuer d'assurer le fonctionnement des ordinateurs », explique-t-il avant d'ajouter : « Il y 90 000 batteries qui sont prévues à cet effet ».