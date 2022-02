Microsoft annonce avoir bloqué 61 milliards de cyberattaques en 2021

Les cyberattaques sont toujours aussi nombreuses que variées, avec, rien pour que cette année 2021, 35,7 milliards de tentatives de phishing par e-mail bloquées par Windows Defender , et près de 25,6 milliards d'attaques repoussées à l'encontre de Microsoft Azure AD , selon la firme fondée par Bill Gates.

Et, pour mieux informer ses utilisatrices et utilisateurs, Microsoft travaille à un nouvel outil baptisé Cyber Signals. Celui-ci a pour objectif de fournir de façon trimestrielle un état des lieux sur la cybersécurité, les principales menaces, mais aussi les actions menées par Microsoft en ce sens. L'enjeu est aussi d'agir de manière groupée, notamment avec des responsables de la technologie comme de la sécurité des informations ainsi que des acteurs de la protection de la vie privée , dans le but de rendre les services de la firme de Redmond toujours plus performants.

Cyber Signals compte promouvoir un décryptage des types d'attaques comme des stratégies et techniques employées par les pirates du Web pour être le plus informatif possible. Il faut dire que la Toile est toujours plus grande, avec près de 40 pays et 140 groupes malfaisants sous surveillance ainsi que 24 000 milliards (!) signaux d'alertes de sécurité analysés. Au total, 8 500 personnes sont employées par Microsoft afin de sécuriser au maximum les services de la firme et faire avorter les tentatives de cyberattaques. Et rien n'indique que 2022 échappe à cette tendance en pleine croissance.