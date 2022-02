Anti-malware : Windows Defender mange Avast, AVG et Malwarebytes au dernier AV-TEST

En ce début d'année 2022, on retrouve cette même étude signée AV-TEST. Cette fois, elle s'appuie sur le mois de décembre. Une fois de plus, Windows Defender fait la démonstration de son efficacité et récolte à nouveau la note suprême, tout comme Avira , F-Secure , G DATA , McAfee et Norton Life Lock .

Mieux encore, le logiciel de Microsoft, intégré à Windows, parvient cette fois à dépasser quelques pointures comme Avast , AVG ou Malwarebytes. Tous trois ont raté d'un petit point (et même d'un demi-point pour Malwarebytes ) la note maximale.