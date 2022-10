Sécurité : Windows Defender prend cher dans le dernier rapport d'AV-Comparatives, voilà pourquoi

Si l'antivirus natif de Windows obtient de très bons scores de détection et de protection contre les menaces lorsque l'ordinateur est en ligne, ce taux chute radicalement une fois hors-ligne. Sans connexion à Internet, Windows Defender devient l'un des antivirus du comparatif les moins efficaces, en compagnie de Panda et Trend Micro. Au contraire, G DATA, VIPRE, Total Defense, Bitdefender, Avast, AVG et Avira restent extrêmement performants hors-ligne.

« Nous suggérons que les fournisseurs de produits fortement dépendants du Cloud avertissent les utilisateurs de manière appropriée en cas de perte de la connectivité au Cloud, car cela peut considérablement affecter la protection fournie », publie AV-Comparatives.

Windows Defender est aussi l'un des pires antivirus testés en matière de faux positifs, bien plus nombreux que chez la majorité de ses concurrents. D'après l'étude d'AV-Comparatives, seuls Panda et K7 font pire. Les bons élèves sont Avira, ESET et Kaspersky, qui n'ont déclenché aucun faux positif sur l'échantillon qu'ils ont traité.