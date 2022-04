Microsoft Defender vous protège… seulement si vous êtes connecté à Internet ?

Parmi les tests effectués dans cette étude, et afin de proposer des résultats les plus représentatifs, AV-Comparatives a regroupé des variantes de logiciels malveillants mettant généralement les utilisateurs et utilisatrices en danger. Qui plus est, l’organisation ne s’est pas contentée de tester la capacité des antivirus à détecter les menaces, mais a également mesuré leur capacité à empêcher un programme malveillant d’apporter des modifications au système.