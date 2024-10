Entre enfin en compte la détection des faux positifs, dont la multiplication pourrait dégrader l’expérience utilisateur de manière générale. Car si F-Secure et TotalAV pourraient logiquement, et contre toute attente, être présentées comme les solutions antivirus les plus efficaces, leur propension à signaler et bloquer trop souvent des éléments non dangereux (respectivement 17 et 13 alertes non justifiées) ne leur permet pas de briguer la première place.