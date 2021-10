Cybersécurité : une attaque DDoS d'envergure a frappé le service Cloud Microsoft Azure

Les attaques ciblées sur les plateformes Web et les hébergeurs sont de plus en plus nombreuses et plus virulentes que jamais, en atteste celle dont a été victime Cloudfare . Pourtant, Microsoft a récemment déjoué la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée par ses services Azure, ciblant un de ses clients européens. Survenue en août dernier, cette attaque particulièrement puissance en termes de débits a duré plus d’une dizaine de minutes avec un pic enregistré à 2,4 Tbps (2 400 Gb par seconde). À titre de comparaison la puissance de la précédente attaque Azure, survenue en 2020, était de l'ordre de 1 Tbps.