À ce jour, Pravda contrôle plus de 150 sites dans 49 pays, dont 70 à destination des pays européens, et dans des dizaines de langues différentes, dont le français. Son fonctionnement est particulièrement sournois : les contenus publiés sur ces sites ne sont presque jamais originaux. Ils consistent essentiellement à recycler, amplifier et « blanchir » des récits de propagande initialement diffusés par les médias d’État russes ou par des relais proches du Kremlin. Et c’est justement cette stratégie d’amplification coordonnée qui rend particulièrement difficile l’identification et la suppression totale de cette désinformation.