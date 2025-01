En matière d'intelligence artificielle, on sait que les États-Unis devancent de très loin la plupart des autres pays. Dans ce domaine, seule la Chine se maintient au niveau, les deux rivaux apparaissant une fois encore comme les deux seules forces qui comptent. Alors pour la Russie, quand il s'agit de pouvoir avancer dans l'IA, dans un contexte de très fortes sanctions occidentales, il n'y a qu'un seul partenaire possible : la Chine. Et c'est ce que vient d'affirmer officiellement Vladimir Poutine.