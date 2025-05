En 2014, lorsqu’elle dévoile publiquement l’existence de Careto, l’équipe de Kaspersky le décrit comme « la menace la plus avancée du moment ». Le malware est capable de tout : intercepter des conversations privées, enregistrer les frappes clavier, voler des documents sensibles, activer les micros sans témoin visuel, extraire les clés PGP, les configurations VPN ou l’ensemble du trafic réseau. Il fonctionne sur Windows, macOS, Linux, et certaines variantes semblent même viser Android et iOS. Les traces les plus anciennes remontent à 2007, preuve que la campagne était active depuis plusieurs années avant d’être détectée.