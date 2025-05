Depuis plus d’un an, les chercheurs d’ESET suivent une opération d’espionnage ciblant les services de messagerie web utilisés par plusieurs gouvernements et entreprises de défense, en particulier en Europe de l’Est. Dans le viseur, des infrastructures souvent auto-hébergées, parfois internes à l’administration, basées sur les solutions open source Roundcube, Zimbra, Horde ou MDaemon. Baptisée Operation RoundPress, la campagne, menée par le groupe Sednit (APT28), repose sur une série de failles XSS, certaines connues et déjà corrigées, d’autres inédites au moment de leur exploitation. Une méthode d’autant plus efficace qu’elle ne nécessite ni logiciel malveillant complexe, ni interaction active de la victime.