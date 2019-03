NVIDIA : fin de support annoncée pour 3D Vision et les GPUs Kepler pour Notebooks

3D Vision, un échec pour Nvidia

Parallèlement, les verts indiquent que les puces GPUs de génération Kepler (GTX série 6xx et certaines GTX de série 7xx) pour Notebook ne seront également plus soutenues par les prochains drivers à paraître.Nvidia avait pourtant fait de son mieux pour épauler sur la durée son dispositif de vision en 3D. En 2011, la firme lançait ainsi une version revue et corrigée de ses lunettes, sous la houlette d'un kit sobrement baptisé 3D Vision 2. Ces nouvelles lunettes profitaient d'un champ de vision élargi, mais aussi de meilleures lentilles, capables de gérer une définition de 1080p pour chaque oeil, et ce tout en réduisant la rémanence induite par la conversion 3D.Des efforts qui n'ont toutefois pas suffi à changer la donne, limitant de fait 3D Vision à un public de niche : celui des passionnés de 3D.