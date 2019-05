Ubisoft officialise Ghost Recon Breakpoint et confirme que le jeu ne passera pas par Steam

Un nouveau terrain de jeu et une connexion permanente obligatoire

Epic rafle encore la mise !

Il s'agit d'une suite àavec un tout nouveau conflit ainsi qu'un contenu gargantuesque, aussi bien pour la campagne que pour toutes les activités en multijoueur.Dans ce, le joueur se rendra sur l'île fictive d'Auroa, au sud de l'Océan Pacifique. Cet archipel à la végétation luxuriante et aux montagnes enneigées abrite une mystérieuse organisation nommée Skell Technology.Ainsi, il va falloir explorer cette terre futuriste et totalement ouverte comprenant pas moins de 11 biomes uniques ainsi que des ennemis redoutables. Une fois de plus, une flopée de véhicules seront mis à notre disposition afin de nous déplacer rapidement.Ubisoft a aussi mis l'accent sur le multijoueur lors de la première présentation du jeu. Au programme : de la coopération, puisque des amis pourront rejoindre une partie à n'importe quel moment. Quatre joueurs ne seront pas de trop pour affronter les Wolves, d'anciens Ghosts surentraînés accusés de trahison envers leur pays.Bien entendu, la campagne est aussi jouable en solo mais. Un mode JcJ sera aussi de la partie et il opposera plusieurs équipes de Ghosts sur un champ de bataille.Sur le site officiel du jeu, Ubisoft a également mis en avant plusieurs nouveautés présentes dans ce. Il sera par exemple possible de porter un compagnon blessé afin de le mettre en lieu sûr et un système de blessure fera aussi son apparition.Lorsqu'un joueur est blessé, il devient moins efficace au combat et des ressources supplémentaires seront requises pour le soigner. Enfin, le camouflage représentera une part importante du gameplay avec la possibilité de se fondre dans l'environnement afin d'échapper à l'IA avancée des Wolves.. Ubisoft a déjà précisé que du contenu inédit sera mis en ligne tous les quatre mois après la sortie. Au menu, de nouveaux raids, modes de jeu, missions et autres armes.Enfin, dernière information et pas des moindres :. Rien d'étonnant, puisque l'éditeur s'était dit très satisfait de son partenariat avec Epic sur The Division 2