The Division 2 : Ubisoft offre un jeu pour toute précommande sur PC

Trois excellents jeux, le choix sera difficile

Ainsi, si vous avez préacheté cet action-RPG à la troisième personne développé par le studio suédois Massive Entertainment, vous aurez droit à un autre jeu AAA du catalogue d'sans avoir à débourser un centime de plus. La seule condition étant d'avoir passé la précommande en question sur PC via Uplay ou l' Epic Games Store Vous pouvez ainsi choisir entreou. Pour profiter de cette belle offre, il est nécessaire de vous rendre à cette adresse afin de valider votre choix. Les titres proposés ci-dessus proposent tous des mondes ouverts et vous aurez doncbonus à passer devant votre PC dans les semaines qui viennent.Rappelons que l'action de The Division 2 aura pour toile de fond Washington, dans des États-Unis ravagés par un virus et en pleine guerre civile. En plus de la traditionnelle campagne solo, les joueurs auront la possibilité de s'affronter, mais aussi de coopérer à travers plusieurs missions.Le jeu sortira lesur PC, PS4 et Xbox One.