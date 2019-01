The Division 2 sera disponible exclusivement sur le store d’Epic Games à la place de Steam

Ubisoft se passe de Steam pour son premier gros titre de 2019

Source : NeoWin

a de grandes ambitions avec son magasin en ligne. Lancée en décembre dernier , la plateforme a pour objectif de venir marcher sur les plates-bandes de, tout en promettant plus de revenus reversés aux éditeurs et aux développeurs de jeux.Cette stratégie semble convaincre petits et gros studios , comme Ubisoft qui annonce quesera proposé en exclusivité sur l'Epic Games Store, en plus de son propre magasin en ligne.premier du nom avait, quant à lui, été publié sur la plateforme deà sa sortie, mais Ubisoft semble aujourd'hui réceptif àpromise par Epic Games.», déclare Chris Early, Vice-président des partenariats chez Ubisoft. Il est probable que cette décision, émanant de l'un des plus grands éditeurs au monde, vaà considérer l'offre d'Epic Games de plus près.