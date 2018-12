Epic Games Store : de nombreux développeurs abandonnent déjà Steam

Steam n'a plus la cote

Le choix de l'exclusivité temporaire

On s'en souvient : l'un des principaux arguments de l'éditeur depour attirer les développeurs dans son escarcelle est la promesse d'une rémunération à hauteur de 88 % des revenus générés par les ventes. Une mesure forte et séduisante, qui pousse d'ores et déjà certains développeurs àComme le rapportent PC Gamer et Gamasutra , certains développeurs sont déjà tout acquis à la cause de l'Epic Games Store. Et pour cause :a récemment mis à jour sa politique de rémunération , favorisant d'autant plus les éditeurs générant déjà des millions de dollars de revenus avec leurs titres.Aussi, des développeurs plus modestes tels que, opèrent un freinage d'urgence. Satisfactory, le prochain jeu du studio, et dont la sortie était prévue sur Steam, ne sortira finalement pas sur la plateforme de Valve, mais sur celle d'Epic Games.L'éditeur, qui compte notamment Overcooked 2 dans son catalogue, a mis à jour la page Steam de Genesis Alpha One, annonçant que le jeu sortira finalement en exclusivité sur la plateforme concurrente.D'autres, en revanche, sont plus mesurés dans leur stratégie. C'est notamment le cas du studio, qui a fait savoir que son prochain titre, Rebel Galaxy Outlaw sortirasur l'Epic Games Store pour une durée de 12 mois. Une fois la période échue, le studio s'autorisera à distribuer son jeu «», sans pour autant en dire davantage.Toujours est-il que la décision d'Epic Games de lancersemble être accueillie avec un certain soulagement de la part de développeurs étouffés par Steam. Restera à voir si ces mêmes développeurs parviendront à trouver leur public qui, lui, semble rester attaché à la plateforme de Valve. En témoigne ce commentaire, sous l'annonce du retrait de Genesis Alpha One de Steam : «».