Steam va mieux rémunérer les éditeurs de jeux de sa plateforme

Sifait figure de mastodonte de la distribution de jeux vidéo en ligne, la plateforme a tout de même cru bon revoir sa politique envers les développeurs.Le studio Valve, créateur de Steam, a essuyé récemment deux refus importants. Fortnite et Fallout 76 sont en effet absents de la plateforme et ont préféré se passer d'elle. En cause ? Lapar la société américaine, qui était de 30 % sur chaque titre. Alors pour éviter de nouveaux refus, Steam a baissé le montant de ses commissions, mais à certaines conditions.Dans son nouvel accord de distribution, Steam annonce avoir ajusté la part des revenus à 75 % pour l'éditeur du jeu ayant généré plus desur la plateforme et une commission de 25 %. Pour ceux ayant franchi la barre dessur Steam, la part a été ajustée à 80 % des revenus pour l'éditeur du jeu, et les 20 % restants en commission pour la plateforme.Les revenus pris en compte sont ceux issus des ventes, des DLC, des packages et des autres frais relatifs au jeu sur le marché de la communauté. Sans provoquer un énorme bouleversement, Steam graisse la patte des développeurs et des studios à succès, dont la plateforme veut garder la confiance. Le monde du, de son côté, risque d'être fortement déçu puisqu'il reste coincé à une part des revenus fixée à 70 %.En outre, Steam a annoncé avoir conformé ses règles en matière de traitement des données personnelles de ses clients à celles imposées par le RGPD et renforcé la sécurité de SteamVR en s'engageant à ce que les jeux ne causent pas de blessures physiques, grâce au système Chaperone.