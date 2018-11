Fallout 76 : les pratiques commerciales de Bethesda pointées du doigt

Les pratiques commerciales de Bethesda mises en cause

Un patch pour faire passer la pilule

Source : Gamekult

Vous le savez certainement,, le dernier opus de la célèbre saga, est disponible depuis quelques jours sur PS4, Xbox One et PC.Un opus relativement mal accueilli , avec un jeu qui reprend (peu ou prou) le moteur de Fallout 4, le tout badigeonné d'une orientation multijoueur pas forcément convaincante. À cela s'ajoutent également une pelletée de bugs, soucis techniques et autres, qui ont bien du mal à passer auprès des joueurs.Ainsi, le cabinet d'avocats américain Migliaccio & Rathod LLP a décidé de lancer un appel aux joueurs, concernant. En effet, certains joueurs très déçus par Fallout 76 ont rapidement demandéde leur achat, ce qui semble poser quelques soucis. Selon les avocats, c'est la pratique de Bethesda qui est en cause, à savoir proposer sciemment un produit non-abouti et empêcher toute forme de remboursement.Toujours selon le cabinet d'avocats, si des bugs mineurs sont toujours présents à la sortie d'un jeu, la disponibilité toute récentesemble prouver quelorsqu'il a été proposé aux joueurs. Bien sûr, pour certains, le cabinet cherche simplement à profiter de la colère des joueurs pour se forger une petite réputation et tenter peut-être de grappiller quelques milliers de dollars au passage.Reste à savoir maintenant vers quoi aboutira cet appel et si Bethesda a réellement quelque chose à craindre après le lancement de ce Fallout 76, assez catastrophique, il faut bien l'admettre. Réponse dans quelques semaines.