Message de service de Bethesda : Fallout 76 sera très, très buggé

Un futur parcours du combattant ?

A Note to Our Fans https://t.co/STRzjzv7gt pic.twitter.com/3wlGpnLKKp — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) 22 octobre 2018



Bethesda aura besoin de votre aide !

Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, le studio en charge du développement a mis en garde celles et ceux qui se lanceront sur les terres post-apocalyptiques de la Virginie Occidentale en novembre.Après avoir fait un rapide tour de son histoire, Bethesda Game Studios entre dans le vif du sujet en évoquant la sortie de Fallout 76 : «».Avant d'ajouter : «».Ces bugs concerneraient avant tout des chutes importantes dedans certaines zones. Bethesda Game Studios demande aussi l'aide des joueurs pour trouver ces bugs et les corriger au fur et à mesure. Il est rare qu'un studio prenne l'initiative de prévenir les joueurs des problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Si cela peut laisser augurer des premières parties difficiles, les développeurs devraient au moins être à l'écoute de leur communauté.Fallout 76 sortira le 14 novembre 2018 sur PS4, Xbox One et PC. La première phase de bêta fermée vient tout juste de s'achever et d'autres suivront avant le lancement.