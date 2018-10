Fallout 76 : Bethesda révèle la configuration minimum pour jouer à la bêta

Fallout 76 : configuration requise

OS : Windows 7/8/10 (64 bits)

Processeur : Intel Core i5-6600k ou AMD Ryzen 3 1300X

Carte graphique : Nvidia GTX 780 ou Radeon R9 285

8 Go de RAM

60 Go d'espace disque

Bethesda a prévenu : Fallout 76 sera bugué . Un manque de finitions qui laisse imaginer que l'optimisation sera, elle aussi, très aléatoire.Pour reconstruire (ou tout casser) dans les Terres Désolées, les joueurs PC devront être équipés au minimum de :La configuration recommandée est, logiquement, un peu plus costaude. Elle demande un processeur Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 5 1500X, et surtout une carte graphique Nvidia GTX 970 ou R9 290X avec 4 Go de mémoire dédiée au moins.Des configurations qui évoluent légèrement par rapport à Fallout 4 donc, qui lors de sa sortie en 2015 demandait au minimum un processeur i5 et une GTX 550 / Radeon HD 7870.