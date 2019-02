Fallout 76 : impossible de désinstaller la bêta… avant la sortie du jeu

La sortie du jeu réglera-t-elle le problème ?

De nombreux joueurs se trouvent dans l'incapacité de libérer les quelque 60 Go occupés par la bêta dePour l'heure,n'a pas communiqué pour rassurer les nombreux joueurs se plaignant du problème sur Reddit ou sur ses forums officiels. Néanmoins, beaucoup spéculent que la mise hors ligne des serveurs du jeu suite à la fin de la bêta serait en cause.Peut-être la sortie du jeu, le 14 novembre prochain, résoudra-t-elle d'elle-même le souci. Du reste, les joueurs qui ont été convaincus par cette phase de test devront prendre leur mal en patience. Dès la sortie du jeu, un patch day one de 51 Go les attend.