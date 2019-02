Valve met fin au Steam Link

Un succès commercial très mitigé

Source : The Verge

Lancé en 2015, le boitiern'a jamais vraiment décollé. Et ce ne sont pas les diverses baisses de prix - 10€ au lieu de 49€ régulièrement - qui ont réussi à sauver le petit boitier de streaming américain, sorte de Chromecast pour les jeux vidéo Valve a donc décidé de cesser la commercialisation. Les stocks européens sont déjà vidés et le Steam Link n'est plus disponible dans le magasin dématérialisé. Les possesseurs d'un exemplaire peuvent néanmoins se rassurer : les mises à jour logicielles seront maintenues dans le futur.semble donc tirer un trait définitif sur ses tentatives d'implantation dans le secteur du hardware après l'échec des Steam Machines et maintenant de son Steam Link. Dommage, il y avait pourtant du potentiel...