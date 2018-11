Steam : première image de la refonte complète de l’interface

Une interface revue de A à Z



La nouvelle interface hypothétique de Steam ©Pavel Djundik

Une nouvelle hiérarchisation de l'information



Présentation riche du contenu



Captures d'écran de la communauté, artworks , guides, etc.

, guides, etc.

Succès, badges et objets



Activité des amis et des streamers



Événements officiels, mises à jour et actualités





Extrait de la présentation ayant eu lieu en janvier 2018 ©Pavel Djundik

Pavel Djundik, développeur et créateur du site SteamDB, a publié ce week-end une image tout droit tirée d'une présentation officielle à laquelle il a assisté en janvier dernier.La capture d'écran partagée par Djundik n'est autre que la page du jeu Rainbow Six : Siege. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interface est plutôt chargée.Réparties sur de larges tuiles, les informations se mêlent à des images officielles du jeu d'Ubisoft, ne laissant presque aucune place au vide. On remarque notamment, en haut, queproposera à ses utilisateurs de «» ou «» une partie, ce qui laisse à penser à une intégration plus poussée des services de streaming à l'avenir.Pratique, on retrouve désormais un patch-note condensé des dernières améliorations ayant été apportées au jeu. Toutefois, cela semble être réservé à l'interface dédiée à un jeu déjà possédé. L'interface de la boutique Steam pourrait être présentée différemment.Dans la présentation à laquelle le créateur de SteamDB a assisté (et dont on ignore s'il ne viole pas un accord de confidentialité avec ces indiscrétions), las'articule sur les points suivants :Notez que dans son tweet, Djundik déclare que cette nouvelle UI ne ressemble en rien à ce qui avait fuité il y a maintenant près de deux ans.Toujours est-il queprend tout son temps pour remanier son interface. Un souci du détail qui ne peut pas lui porter préjudice, tant on sait à quel point des modifications trop profondes peuvent faire basculer un service ultra populaire (coucou Snapchat).