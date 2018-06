Combien avez-vous dépensé sur Steam ? Il est temps de le découvrir !

Et vous, vous avez dépensé combien sur Steam ?

Modifié le 20/06/2018 à 17h11

La page Fonds externes utilisés permet en effet de découvrir le montant total dépensé sur la plateforme, qu'il s'agisse de crédits dans votre porte-monnaie Steam ou de jeux achetés.Si on en croit l'explication de la page, cette donnée permetde définir si un compte doit être limité, ou non. Cette notion de compte limitée est en fait assez simple : tant que vous n'avez pas dépensé au moins 5$ sur le Store, vous ne pourrez pas accéder à certaines fonctionnalités telles que l'ajout d'amis, la capacité d'ajouter du contenu sur le Steam Workshop ou encore de publier des images. Valve cherche ainsi à limiter les comptes créés uniquement pour des tentatives d'hameçonnage ou de spam et à protéger ses utilisateurs contre les comptes malveillants.Mais revenons à nos moutons : à la rédaction, le plus dépensier monte à près de 5 000$ dépensés sur Steam... Et vous, dans quelle fourchette vous trouvez-vous ?