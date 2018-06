Valve a décidé de tout autoriser sur sa plateforme Steam

Valve ouvre sa plateforme à tout type de contenus

Valve se désolidarise de ces studios produisant les jeux à caractère offensant

Modifié le 07/06/2018 à 11h44

Avec cette solution, le studio américain Valve précise que tout le monde a le droit de s'exprimer. Néanmoins, il ne soutiendra pas les studios produisant les jeux à caractère offensant.Mercredi 6 juin, " target="_blank" title="Blog Valve">sur son blog , Valve a décidé de s'exprimer sur les tracas que rencontre sa plateforme en ce moment. Plusieurs jeux disponibles sont critiqués en raison de leur caractère choquant et offensant. C'est le cas par exemple du jeu de tir où l'on incarne un tireur dans une école. Les équipes de Steam ont subit des vagues de critiques et de reproches, par des personnes offensées de la présence de jeux appelant à la haine raciale ou à caractère sexuel et illégal. Les équipes de la plateforme sont confrontées à un dilemme : doivent-elles oui ou non autoriser la présence des jeux à contenu adulte ou violent ? Eric Johnson, de Valve, écrit sur le blog "Le problème, c'est que les avis divergent au sein même de Valve : ".", écrit Johnson. Pour remédier au problème, les équipes de Steam ont donc décidé que "" est d'autoriser tous les types de jeux, sauf ceux que le studio considère comme «". Valve va donc concentrer ses efforts sur la mise à disposition d'outils permettant à ses utilisateurs de masquer les contenus qu'ils ne souhaiteront pas voir apparaître. Des outils anti-harcèlement devraient aussi voir le jour, pour éviter aux développeurs d'être harcelés pour avoir créé des jeux controversés.Le Studio estime que ce n'est pas à lui de décider ce qui peut être ou ne pas être joué par les joueurs, "", précise Johnson.Le studio américain n'a pas de robots ni de logiciels pour trier les jeux, mais une équipe humaine qui détermine ce qui est offensant ou pas. Pour faciliter leur travail, Valve demandera désormais aux développeurs de divulguer tout "". Johnson termine en déclarant, «" et précise que Valve ne soutiendra nullement ces développeurs contre les personnes mécontentes de leurs jeux.