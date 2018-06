Steam abandonne le support de Windows XP & Vista en 2019

Windows XP & Vista : obsolètes et désertés par les joueurs

Plus de mises à jour jusqu'à fin 2018 pour Steam sur XP et Vista

Modifié le 19/06/2018 à 11h37

Selon Valve, cet abandon s'expliquerait par le fait que les prochaines fonctionnalités des'appuieront sur une version intégrant Google Chrome, navigateur web ne fonctionnant plus sur Windows XP et Vista depuis 2017. De plus, l'entreprise a expliqué sur son site web que les prochaines versions dunécessiteront des fonctionnalités ainsi que des mises à jour de sécurité uniquement présentes sur les versions de Windows 7 et ultérieures.Ce choix d'abandonner le support dene devrait cependant pas causer énormément de problèmes du côté des joueurs, car d'après les statistiques de Valve sur ses services, les joueurs sous Windows XP représenteraient seulement 0,22% de ses joueurs. Ce nombre serait même en chute constante.Si cette analyse ne fait pas mention de Windows Vista, il ne fait nul doute que cette version du système d'exploitation rencontre un succès encore plus mitigé, celle-ci étant encore moins présente sur les ordinateurs que Windows XP.En attendant 2019, il sera toujours possible d'exécuter Steam et de lancer des jeux sous Windows XP ou Vista, mais le logiciel ne devrait plus recevoir de nouvelles mises à jour. Il faudra donc faire une croix sur le nouveau chat Steam par exemple.Valve encourage tous les utilisateurs de Windows XP et de Vista à mettre à jour son système d'exploitation d'ici fin 2018 pour pouvoir non seulement continuer à profiter des prochaines fonctionnalités de Steam, mais surtout, de leur garantir l'accès aux services du logiciel en 2019.