Steam Link n'arrivera pas sur l'App Store

Steam Link : à l'origine du refus, un « conflit d'affaires »

Stean Link : les raisons du refus d'Apple sont inconnues

Modifié le 28/05/2018 à 08h34

A en croire le compte Twitter officiel Steam Database, l'application a été rejetée par Apple sur la base de « conflit d'affaires avec la charte de bonnes pratiques ».Si vous avez un iPad et que vous espériez pouvoir télécharger l'application Steam Link (déjà disponible sur Android), il faudra patienter. Apple vient de dire « non » à Valve, qui espérait en faire profiter les adeptes de la marque à la pomme, après avoir fait des heureux parmi ceux d'Android. Pour rappel, l'application Steam Link fonctionne comme un point d'accès à distance à la bibliothèque de jeux Steam, normalement conçus pour un ordinateur.Peu d'informations ont filtré en revanche sur ce « conflit d'affaires » qu'évoque Apple. Il pourrait éventuellement s'agir de la politique d'Apple en termes de frais (la firme se garde 30 % sur les ventes réalisées via l'App Store, y compris à l'intérieur d'applications). Mais un conflit pourrait aussi apparaître du fait que cette application laisse l'internaute utiliser unalternatif, celui de Steam. Or, lesalternatifs, chose courante dans l'écosystème Android, vont à l'encontre de la politique d'Apple, chez qui l'App Store « maison » fait figure de monopole.Peu après le « non » d'Apple, Steam a fait appel, faisant valoir que son application ne permettait qu'une connexion à distance (de type LAN) à un ordinateur, et que de nombreuses autres applications fonctionnant sur cette même technologie étaient disponibles dans l'App Store. Mais cela n'a pas fait d'effet : Apple a rejeté l'appel, et l'application demeure indisponible. Dans un communiqué, Valve (l'éditeur de la plateforme Steam) a fait savoir que son équipe avait passé beaucoup d'heures sur le développement de cette application, et qu'elle était déçue de ce qui s'est passé.En attendant qu'une solution soit éventuellement trouvée, les propriétaires d'iPad et iPhone peuvent se rabattre sur des applications alternatives, comme Moonlight, Remotr et Rainway qui, elles, sont disponibles sur iOS.