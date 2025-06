Les discussions entre Apple et les autorités européennes portent également sur le “Core Technology Fee”, une redevance de 0,50€ imposée aux développeurs pour chaque installation annuelle dépassant le million de téléchargements en dehors de l'App Store. Cette politique, en vigueur depuis l’an dernier, fait l’objet d’un examen approfondi par Bruxelles, qui n’exclut pas de poursuivre l’enquête ou d’y mettre un terme selon les réponses apportées par Apple.

Aux États-Unis, la justice est allée encore plus loin avec Apple. Les éditeurs peuvent non seulement utiliser un système de paiement différent, mais en choisissant cette méthode, ils n'ont alors plus à reverser aucune commission. La juge a estimé que, dans ce cas de figure, cela constituait une pratique anticoncurrentielle qui se traduisait par des milliards de dollars encaissés chaque année par Apple de manière injustifiée.

L’issue des négociations avec la Commission européenne est attendue le 26 juin. Reste à savoir la manière dont Apple se conformera à la législation en vigueur et les concessions que l'entreprise mettra en avant.