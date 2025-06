Apple avait ajouté cette possibilité en appliquant toutefois une commission de 27% sur les achats réalisés via des liens externes. L'entreprise a également multiplié les restrictions techniques et les messages d’avertissement pour décourager l’usage de ces alternatives. La juge Yvonne Gonzalez Rogers avait estimé que ces pratiques ont été "volontairement anticoncurrentielles", et visaient, pour Apple, à préserver un flux de revenus estimé à plusieurs milliards de dollars par an.

Spotify et d'autres éditeurs ont d'emblée sauté sur l'occasion pour mettre à jour leurs applications et profiter pleinement des nouvelles souscriptions réalisées en dehors du dispositif du paiement d'Apple. Mais la firme conteste cette décision, arguant que la juge n’a pas pris en compte certains éléments essentiels du dossier.