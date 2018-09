Valve : une solution pour jouer aux jeux Steam Windows sur Linux

Des outils de compatibilité simples pour les utilisateurs Linux

C'est via le code de l'interface graphique de Steam que cette découverte a été effectuée. Valve serait en train de développer une fonctionnalité appelée Steam Play, permettant de faire fonctionner les jeux Windows sur le système Linux.Depuis des années, le jeu vidéo a été un problème pour les utilisateurs de Linux. Les éditeurs ne s'embarrassent généralement pas d'un portage pour le faible nombre de fans du système d'exploitation par rapport aux centaines de millions de joueurs Windows. Il était possible de passer par un émulateur, à l'instar de Wine ou DOSBox mais rien de comparable à une solution native. Valve semble vouloir prendre le problème à bras le corps en proposant une version compatible de son client SteamLa solution envisagée par l'éditeur semble très simple d'utilisation. Steam Play installerait automatiquement les outils de compatibilité permettant de faire fonctionner de manière transparente les jeux Windows. Les notes de version présentes dans la dernière mise à jour apportée par Steam sur GitHub indiquent : « Steam Play installera automatiquement les outils de compatibilité nécessaires pour jouer à des jeux de votre bibliothèque, développés pour un autre système d'exploitation«Les informations à ce propos sont encore floues. Rien n'indique en effet que Steam Play ne soit pas plus qu'une simple couche d'émulation, plus simple d'utilisation et ne nécessitant pas de manipulation supplémentaire de la part de l'utilisateur. Ou encore une fonctionnalité présente dans Steam OS, le système d'exploitation maison de l'éditeur. Plus d'informations seront probablement communiquées par Valve dans les semaines à venir.