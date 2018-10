Steam vient concurrencer Discord en lançant son nouveau chat texte et voix

Chat modernisé, voix optimisée

Il y a-t-il du souci à se faire chez Discord ?

On peut imaginer que Discord n'accueille pas du regard le plus approbateur du monde le lancement du tout nouveau, qui est déployé de manière très officielle par son développeur, Valve. Depuis ce mardi 24 juillet, les utilisateurs Steam peuvent chatter et jouer plus facilement entre eux. Et vous ne devriez pas avoir trop de mal à passer d'un service à un autre.Dans le détail, le nouveau chat Steam affiche un large éventail de fonctionnalités basées sur la voix et le texte.Celui-ci propose d'abord une liste d'amis plus souple. Vous pouvez par exemple placer des contacts en favoris en haut de votre liste d'amis, les regrouper par jeu ou même par équipes. Autre aspect pratique, vous pouvez « surveiller » ce que font vos amis, et voir s'ils sont déjà en train de jouer (et à quoi), de parler, ou s'ils ont déjà rejoint un autre groupe.Leen lui-même est modernisé. Dans le corps de texte, vous pouvez à présent insérer des vidéos, GIF, photos et tweets. Et à l'instar d'autres services de discussion plus traditionnels, vous pouvez inviter un ami à rejoindre une conversation, en faisant glisser son nom depuis la liste de contacts.Les groupes de chat permanents, eux, vous offrent un plan de vue complet sur vos différentes communautés et vous permettent de bien vous coordonner avec vos amis pour vos futures courses, batailles ou autres.Steam a par ailleurs beaucoup travaillé sur la voix, vendue comme «» par la plate-forme.Désormais, la question est de savoir si Steam a fourni un travail suffisamment conséquent pour pouvoir arracher des utilisateurs à Discord, qui est devenue l'application de chat vocal de référence pour tous les gamers, forte de ses 130 millions d'utilisateurs enregistrés Dans la foulée, Steam a annoncé être déjà en train de travailler sur une application mobile de chat pour systèmes iOS et Android.