Données en fuite chez Valve, la faille déjà corrigée

Bientôt un nouveau Steam Spy made by Valve

Modifié le 09/07/2018 à 17h15

Depuis le mois d'avril, il est beaucoup plus difficile d'accéder aux données précieusement conservées par la firme. De fait, il n'est pas possible de connaître le succès rencontré par les certains jeux ni le nombre de joueurs. Ce même mois, Steam a également mis fin à Steam Spy, un outil d'analyse de données qui prenait en compte la bibliothèque des utilisateurs de la plateforme. Malgré tout, une fuite semble finalement avoir ouvert un accès aux résultats de certains jeux très appréciés par les internautes.Là où Steam Spy se focalisait sur un échantillon de joueurs afin d'établir des chiffres, ces données sont beaucoup plus précises. Concernant le site web officiel de Steam, ces dernières étaient arrondies à deux décimales tandis que dans l'API, celles-ci sont fournies avec une précision de 16 décimales. Obtenues à la date du premier juillet, les données sont accessibles par le biais d'un fichier CSV ou sur le site web de Ars Technica , qui a mentionné l'information dans un article daté du 7 juillet. Compte tenu des méthodes de calcul, certains jeux ne font pas partie de la liste.Lors de la conférence White Nights qui s'est à Saint-Pétersbourg début juillet, le responsable du développement commercial, Jan-Peter Ewert a indiqué que Valve cherchait à mettre en place un outil considéré comme étant plus efficace que Steam Spy.Aucune date de sortie ou information complémentaire n'ont encore été transmise à ce sujet.