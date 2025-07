L'intelligence artificielle promet monts et merveilles, et notamment de rendre notre quotidien toujours plus simple en prenant en charge de nombreuses petites tâches. On a encore vu dernièrement qu'avec iOS 26, la technologie va permettre à l'avenir la traduction en direct sur les appareils Apple. Et Gemini s'y met aussi, avec cette fois une connexion à l'application WhatsApp qui arrive très vite.