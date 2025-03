Cette mise à jour de Gemini sur iPhone et iPad introduit également un raccourci vers l'appareil photo intégré à l'application, ainsi que des accès rapides aux sélecteurs d'images et de fichiers, simplifiant alors les transferts. Enfin, le sixième et dernier widget vous permet d'activer le micro afin de définir des rappels ou encore créer des événements. Pour plus de clarté, voici la liste officielle des ajouts proposés par Google :

Saisir une invite : vous êtes bloqué sur une question ? Tapez n'importe quoi immédiatement ;

Parler en direct : discutez ou faites un brainstorming à voix haute avec Gemini ;

Micro ouvert : ouvrez rapidement votre micro pour définir des rappels, créer des événements de calendrier et bien plus encore ;

Utiliser l'appareil photo : prenez une photo de ce qui se trouve devant vous et demandez à Gemini tout ce qu'il en pense ;

Partager une image : choisissez une image pour obtenir plus d'informations, créer une nouvelle œuvre ou démarrer une discussion ;

Partager un fichier : utilisez un fichier pour partager les informations ou l’inspiration derrière votre question.