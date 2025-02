La fonctionnalité d'upload de documents peut être utilisée dans les versions web, Android et iOS de Gemini. De nombreux formats sont pris en charge : DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX, TXT et PPTX. Il est également possible de verser des documents conçus sur Google Docs ou Google Slides. Les feuilles de calcul et les fichiers de code ne sont, pour l'heure, pas pris en compte : il est nécessaire d'avoir un abonnement Gemini Advanced.