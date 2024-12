Comme repéré par Android Police, une récente mise à jour de l'application Files by Google sur Android (l'explorateur de fichier natif de l'OS) donne la possibilité d'invoquer l'assistant IA Gemini lorsque l'on consulte un PDF.

Lorsque l'on fait appel à lui dans cette situation, un bouton "Ask me about this PDF" apparaît. Il suffit d'appuyer dessus pour commencer à interroger l'outil sur le contenu présent dans le document PDF. Gemini peut l'analyser et répondra à vos requêtes s'il en est capable.

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible auprès de tous les utilisateurs. Pour en bénéficier, il faut être équipé d'un smartphone sous Android 15, avec Gemini configuré comme assistant par défaut, et surtout être abonné à l'offre Gemini Advanced. Un déploiement plus large devrait être opéré dans les mois à venir.