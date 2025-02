Ce qui est intéressant dans le code d'Apple Intelligence, c'est qu'il est à la fois fait mention de Google (pour Gemini) mais aussi d'OpenAI, ce qui renvoie à ChatGPT. Il est donc possible qu'à l'avenir, l'utilisateur d'Apple intelligence puisse avoir la possibilité de choisir par lui-même quel modèle de langage il souhaite utiliser.

À l'heure actuelle, Apple Intelligence permet d'obtenir un Siri plus évolué, capable de répondre à plus de demandes, et qui, en cas de difficulté, peut ensuite donner directement accès à ChatGPT. On imagine qu'à l'avenir, Apple pourrait être tenté d'orienter son outil comme une plateforme pouvant accueillir les différents grands chatbots, offrant une plus-value inédite à ses appareils.