Bitchat n'a pas vocation à remplacer WhatsApp ou Messenger pour discuter avec ses proches à l'autre bout du monde. L'ironie veut que Dorsey soit l'un des mécènes de Signal, à qui il verse un million de dollars par an pour soutenir son développement. Ce nouveau projet ne semble pas remettre en cause ce soutien, mais plutôt explorer une voie complémentaire. Sa principale contrainte est la nécessité d'une proximité physique et d'une densité d'utilisateurs suffisante pour que le réseau maillé soit efficace. L'engouement a été immédiat, les 10 000 places pour la version bêta sur TestFlight ayant été prises d'assaut en quelques heures, signe d'un intérêt certain.