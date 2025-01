Dans le sillage du succès de plateformes alternatives comme Mastodon ou de projets plus récents comme Threads, « Free Our Feeds » propose une autre voie pour reconquérir une forme de liberté numérique. L’initiative prévoit de créer une fondation indépendante pilotée par différents « gardiens », responsables de l’infrastructure et de l’orientation future du protocole. À la clé, des fonctionnalités innovantes, un meilleur respect de la vie privée et une modularité accrue pour les créateurs d’applications qui pourront personnaliser leur plateforme.

Reste à voir si les donations afflueront assez pour construire, enfin, un véritable contrepouvoir face aux géants du Net. Une chose est sûre : l’annonce de ce projet prouve que l’aspiration à un web plus éthique et moins captif est toujours là, soutenue par des poids lourds de la tech et du milieu associatif. Et si la décentralisation devenait la norme de nos futurs fils d’actualité ? Il semblerait que « Free Our Feeds » veuille nous le prouver.