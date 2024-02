On a essayé Bluesky : le réseau social décentralisé peut-il faire de l'ombre à X (Twitter) et Threads ?

Entre communauté toxique et décisions d'Elon Musk en défaveur de ses utilisateurs, nombreux sont ceux qui souhaitent quitter X et lui cherchent une alternative. Bluesky est le réseau social qui s'en rapproche le plus, mais sa dimension centralisée le rend plus complexe à appréhender pour le grand public. Cet aspect constitue aussi sa force, les utilisateurs pouvant établir leurs propres règles pour obtenir l'expérience qui leur convient le mieux.

Pour l'instant, il manque un certain nombre de fonctions à Bluesky pour réellement concurrencer X. Le succès à long terme de Bluesky dépendra aussi de l'adoption ou non de son protocole AT par les développeurs tiers. Si des synergies intéressantes peuvent être créées avec d'autres services, le réseau social pourrait gagner en popularité. On peut aussi imaginer qu'un autre réseau social que Bluesky basé sur AT parvienne à tirer son épingle du jeu.

24 heures après l'ouverture du réseau social à tous, celui-ci gagnait un million d'abonnés, soulignant un réel engouement. Mais avec un peu plus de 4 millions d'inscrits à la plateforme, nous sommes encore loin de pouvoir parler d'une menace pour X ou Threads. Bluesky est actuellement une plateforme de niche, où l'on constate un certain manque de contenu original. Généralement, les publications sont des copies de posts Twitter ou Threads et ne génèrent que peu d'interactions. Si la sphère anglophone s'en sort mieux, l'écosystème francophone de Bluesky se montre très limité.