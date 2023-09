Concurrent de X.com (ex-Twitter), Bluesky passe le million d'utilisateurs

Lancé par Jack Dorsey un peu avant son remplacement à la tête de Twitter par Elon Musk, ce réseau social décentralisé est encore loin d'être terminé. Disponible sur Android, iOS et le Web, le service manque encore de certaines fonctionnalités, et l'infrastructure réseau n'est pas encore assez solide pour ouvrir pleinement les vannes. Les systèmes de modération et de curation réclament eux aussi du travail pour pouvoir accueillir des millions de personnes supplémentaires.