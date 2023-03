Qu'est-ce que BlueSky, ce nouveau réseau social soutenu par l'ex-P.-D.G. de Twitter ?

Quelle pourra bien être l'alternative à Twitter ? C'est une question que beaucoup se posent depuis la reprise du réseau social par Elon Musk à l'automne dernier. Une question d'autant plus prégnante que pour le moment, aucun service concurrent n'a pu prendre la relève, et Twitter reste, selon les journalistes, un incontournable d'Internet.

Et si, en fin de compte, la solution venait… du fondateur de Twitter ? Jack Dorsey, patron de l'oiseau bleu jusqu'en novembre 2021, est en effet aussi à la tête depuis plusieurs années d'un projet de réseau social décentralisé. Nommé BlueSky et développé à partir du protocole AT (Authentication Transfer), il n'avait plus fait parler de lui depuis février 2022. Pourtant, une nouvelle étape semble avoir été franchie avec l'arrivée de l'application sur l'App Store.