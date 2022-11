Quand Musk rachète Twitter, Dorsey, son créateur, prépare un nouveau réseau social

C'est dans ce contexte relativement tendu qu'un nouveau réseau social pointe le bout de son nez. Dirigé par Dorsey en personne, Bluesky prépare le terrain pour son lancement mondial. Le site a pour objectif d'offrir « une nouvelle base pour les réseaux sociaux ». Bluesky se veut plus flexible que ses concurrents. Sur ce réseau, les utilisateurs seront en mesure de personnaliser leur expérience, et les développeurs pourront « construire » librement via les outils fournis.