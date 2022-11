La migration d'utilisateurs de Twitter vers Mastodon est-elle vraiment significative ?

Les changements opérés par Elon Musk au sein du réseau social sont nombreux et drastiques. En plus de s’être débarrassé des dirigeants de la plateforme et de son Conseil d’administration, le milliardaire a également pris la décision de licencier la moitié du personnel de Twitter. En amont, les contenus haineux ont grimpé en flèche, alors que des organisations ont lancé des campagnes pour tester la modération de la plateforme sous Elon Musk, qui souhaite promouvoir la liberté d’expression et donc apporter des changements en matière de modération. Il assure, pour le moment, que cela n’a pas encore été fait.