L'Union européenne se lance sur Mastodon, l'alternative open source à Twitter

« Avec le lancement pilote de EU Voice et EU Video, nous visons à proposer des plateformes de médias sociaux alternatives qui donnent la priorité aux individus et à leurs droits à la vie privée et à la protection des données. Concrètement, cela signifie, par exemple, que EU Voice et EU Video ne reposent pas sur des transferts de données personnelles vers des pays hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ; il n'y a pas de publicités sur les plateformes ; et il n'y a pas de profilage des personnes susceptibles d'utiliser les plateformes. Ces mesures, entre autres, donnent aux individus le choix et le contrôle sur la manière dont leurs données personnelles sont utilisées », explique le contrôleur européen de la protection des données, Wojciech Wiewiórowski.