matlav74

Ce n’est pas parce qu’il est possible de contourner des restrictions qu’il faut faciliter ces contournements. La base d’un réseau responsable, c’est que l’utilisateur contrôle son contenu. S’il n’a pas envie que quelqu’un voit ses posts, c’est à lui de décider, pas au site.

Là où tous les sites avancent (certes lentement) en faveur de la protection des internautes, Musk revient en arrière. D’autant plus que X n’est pas réputé pour être bisounoursland, ça serait un réseau plus sain on pourrait en discuter, mais faire ça sur un réseau qui sombre dans l’extrémisme et où le contenu haineux a explosé ces dernières années, c’est irresponsable