Contrairement à l’ActivityPub employé par Mastodon (et Threads), le protocole Atproto qu’utilise Bluesky soude moins le profil de l’utilisateur à un serveur en particulier. Ainsi s’il est plus facile de sauter d’un serveur à l’autre et de voir les messages émanant de toutes les personnes inscrites sur le réseau plutôt que seulement ceux du serveur sur lequel on est inscrit. « Changer d’hébergeur devrait être comme changer d’opérateur — vous devriez pouvoir conserver votre identité et vos données », résume Bluesky.