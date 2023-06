Pendant ce temps-là, le futur remplaçant de Twitter avance bien sur la modération

Si la charte graphique et l'affichage de Bluesky ressemblent sans même s'en cacher à ce que fait Twitter, sa politique de contenu et de modération pourrait difficilement en être plus éloignée. Ainsi, en plus des posts de personnes qu'ils suivent, les modérateurs peuvent tailler comme ils le souhaitent le type de contenu qui leur est recommandé. S'il est possible de tout faire à la main, la plateforme a prévu d'accueillir les clients tiers (une autre différence avec Twitter) qui présentent déjà des listes de recommandations et de contenus auxquels s'abonner.